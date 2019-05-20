Пожилой мужчина пострадал при ДТП в Марий Эл

17 мая на территории Марий Эл случилось серьезное ДТП с участием двух легковушек. Авария произошла в Медведевском районе региона, на 11 километре автодороги Йошкар-Ола-Уржум.

Согласно имеющимся данным, около 08:40 22-летний водитель, управляя Ладой Самарой 9-ой модели, стал выполнять левый поворот. Молодой автомобилист не убедился в безопасности своего маневра и не уступил дорогу ехавшему навстречу хэтчбеку Hyundai Solaris. Произошло жесткое столкновение автомашин.

В результате ДТП травмированным оказался 62-летний мужчина, который в момент аварии находился в салоне корейской легковушки. В итоге потерпевшему было назначено амбулаторное лечение, сообщает Марийская правда.

Фото: УГИБДД МВД по Марий Эл