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Новости мира Происшествия 20 мая 2019 20:13 | Просмотров:

Пожилой мужчина пострадал при ДТП в Марий Эл

17 мая на территории Марий Эл случилось серьезное ДТП с участием двух легковушек. Авария произошла в Медведевском районе региона, на 11 километре автодороги Йошкар-Ола-Уржум.

Согласно имеющимся данным, около 08:40 22-летний водитель, управляя Ладой Самарой 9-ой модели, стал выполнять левый поворот. Молодой автомобилист не убедился в безопасности своего маневра и не уступил дорогу ехавшему навстречу хэтчбеку Hyundai Solaris. Произошло жесткое столкновение автомашин.

В результате ДТП травмированным оказался 62-летний мужчина, который в момент аварии находился в салоне корейской легковушки. В итоге потерпевшему было назначено амбулаторное лечение, сообщает Марийская правда.

Фото: УГИБДД МВД по Марий Эл

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