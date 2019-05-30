Пожар в доме в Хабаровске унес жизнь мужчины

Утром в четверг, 30 мая, в частном доме на улице Джамбула в Хабаровске произошел пожар. Об этом пишет портал «Комсомольская правда».

Прибывшие на место происшествия пожарные увидели, что горит чердачное помещение и часть одноэтажного строения. Во время ликвидации огня было обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, он скончался.

Известно, что огонь успел охватить территорию площадью около 40 квадратных метров. На данный момент сотрудники Госпожнадзора выясняют причины возгорания. По данному факту проводится проверка.