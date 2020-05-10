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Пожар в больнице, где лечат от COVID-19, попал на видео

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Сайт РЕН ТВ опубликовал видео пожара в московской больнице, где лечат инфицированных COVID-19. На записи видно, как из окна медучреждения валит чёрный дым.

Известно, что возгорание произошло на первом этаже больницы. Источник огня зафиксирован в реанимационном отделении.

Врачи незамедлительно начали эвакуацию больных. Удалось вынести пациентов и аппараты ИВЛ. 5 человек удалось спасти пожарным.

В пожаре один человек погиб, четверо пострадали.

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