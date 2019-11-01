Появились кадры с места убийства мэра Кисилевска

Следственный комитет поделился кадрами с места убийства бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева. Об этом пишет Лайф.

По предварительной версии, жена бывшего мэра заметила на приусадебном участке незнакомцев. Ее муж вышел на улицу с ружьем. В результате перестрелки мужчина получил огнестрельные ранения, которые оказались смертельными. Рядом с ним лежало тело его оппонента.

Мотивы совершения преступления устанавливаются, второй злоумышленник с места происшествия скрылся. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

Лавреньтев руководил Киселевском с 2003 года. Он покинул пост мэра города в прошлом году.