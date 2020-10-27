Полицейского обвиняют в жестоком убийстве девушки-трансгендера

Следователи Новосибирска предъявили обвинение 20-летнему полицейскому Денису Калинину за убийство 24-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской. Об этом пишет портал «Om1.ru».

Тело было найдено в 700 метрах от села Бурмистрово Новосибирской области.

Как рассказала подруга девушки, у сотрудника ППС Железнодорожного района Новосибирска был с ней роман. Но пара рассталась, а мужчина мог задушить девушку из ревности.

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Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемого заключили под стражу до 13 декабря.