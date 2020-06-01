Погибший мальчик в Татарстане пошел гулять с пьяным соседом

Портал «KazanFirst» узнал подробности гибели 6-летнего мальчика в Актанышском районе. Его тело нашли утром 31 мая возле около дамбы «Актанышские пруды».
Сообщается, что ребенок пошел гулять в половине двенадцатого ночи с пьяным, ранее судимым соседом. Несмотря на позднее время, мать опустила мальчика.
«Ребенок поздно ночью выехал кататься на велосипеде с нетрезвым соседом», — рассказали в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что затылок погибшего был рассечен. Подробности уточняются.
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