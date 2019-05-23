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Новости мира Происшествия 23 мая 2019 13:23 | Просмотров:

Поезд протаранил грузовик в Амурской области

23 мая в Сковородинском районе Амурской области столкнулись поезд и грузовой автомобиль. Авария произошла неподалеку от поселка Ерофей Павлович.

Согласно предварительным данным, шофер автомашины ГАЗ-53 совершил выезд на железнодорожный переезд перед подъезжавшим к нему составом. «Рулевой» поезда попытался избежать столкновения, применил экстренное торможение, однако расстояние до грузовика было слишком маленьким, и грузовой состав протаранил ГАЗик.

В результате ДТП травм никто не получил. Технические повреждения получили и поезд, и грузовой автомобиль, сообщает Порт Амур.

Фото: instagram.com/blag_dtp

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