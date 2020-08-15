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Новости мираПроисшествия

Подруга Легкоступовой обвинила мужа певицы в ее смерти

Никита Брыкин

Артиста Ольга Зарубина прокомментировала смерть подруги Валентины Легкоступовой, обвинив в этом ее мужа, пишет «Пятый канал».

Певица умерла в пятницу, 14 августа, на 55-м году жизни. Она несколько дней находилась в коме под аппаратом ИВЛ. Женщина две недели не выходила на связь. Дочь обнаружила ее с мужем в состоянии алкогольного опьянения. На теле и лице знаменитости виднелись многочисленные синяки.

В смерти подруги Зарубина винит ее мужа — яхтсмена Юрия Фирсова, с которым та зарегистрировала отношения около месяца назад.

«Неужели это козел ее, муж этот? Никак не могу понять, что происходит. Как это можно было так упасть, чтобы получить такую огромную гематому, да я никогда не поверю в жизни, чтобы человек так мог упасть. Мне не нравился его внешний вид. Его нужно посадить, разорвать на куски», — практически рыдая выдавила Зарубина.

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