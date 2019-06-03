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Новости мира Происшествия 3 июня 2019 13:48 | Просмотров:

Подросток умер в детском лагере после утренней зарядки




Утром в воскресенье, 2 июня, в детском оздоровительном лагере «Колосок», расположенном в районе села Белогорье города Благовещенска, после утренней пробежки и зарядки умер 14-летний парень. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Сообщается, что у воспитанника лагеря остановилось сердце. Врач оказала подростку \первую помощь, но спасти парня не удалось – приехавшая бригада скорой помощи констатировала его смерть.

По факту ЧП заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи предполагают, что у мальчика могло быть сердечное заболевание. Они выясняют, какие обследования проходил парень перед поездкой в лагерь, есть ли необходимые документы, разрещающие его пребывание там.

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