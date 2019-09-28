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Под Тверью пьяный водитель без прав погубил 20-летнего парня

Поздно вечером в пятницу, 27 сентября, на 1-м километре автодороги «Володеево – Котово» под Тверью произошла смертельная авария.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» неправильно выбрал скорость и потерял управление. В результате машина съехала в кювет. В результате погиб 20-летний пассажир. Виновник ДТП и еще один пассажир попали в больницу, пишет Tverigrad.

Выяснилось, что у автолюбителя не было водительского удостоверения. Кроме того, молодой человек сел за руль, будучи пьяным.

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