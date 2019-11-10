Под Саратовом женщина погибла из-за побоев приятеля

В Ртищеве предъявлено обвинение 33-летнему местному жителю, который нанес смертельные побои подруге. Об этом пишет «Взгляд-инфо».

По версии следствия, 18 октября приятели распивали спиртное в компании общего знакомого. В разгар застолья потерпевшая обозвала злоумышленника. В ответ он несколько раз ударил ее по голове ногами.

Женщина не стала обращаться в больницу. Спустя полтора месяца она потеряла сознание и через три дня скончалась. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.