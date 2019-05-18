Под Орлом столкнулись «Приора» и бетономешалка: есть погибший

Утром в субботу, 18 мая, на трассе «Нарышкино-Парамоново» в Урицком районе Орловской области произошла авария со смертельным исходом.

По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не уступил дорогу грузовику «КамАЗ». В результате столкновения бетономешалка перевернулась, а легковое авто деформировалось, пишет «Комсомольская правда».

Сообщается, что от полученных травм на месте скончался владелец отечественной машины. Его пассажир госпитализирован. По данному факту проводится проверка.