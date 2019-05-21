Под Оренбургом иномарка встала на дыбы на оживлённой трассе и травмировала женщину-пешехода







В понедельник, 20 мая, на трассе под Оренбургом произошло ДТП. Видео с места событий разметил человек, который ехал позади участников аварии.

На записи видно, что автомобиль «Рено Датсун» резко тормозит, после чего подпрыгивает и залетает на крышу ехавшему впереди «Рено Дастер». При этом на дороге непонятно как оказывается женщина-пешеход.

По данным СМИ, женщина получила травмы. Как она оказалась на оживлённой трассе, непонятно. Сообщается, что официальных данных о ДТП пока нет.

Видео: Kuzmin Alexander