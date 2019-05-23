Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 23 мая 2019 21:30 | Просмотров:

Под Костромой водитель покалечил пассажиров и сбежал с места ДТП

В среду, 22 мая, на 6-м километре трассы «Кострома-Иваново» в Костромском районе произошла серьезная авария.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Ford Mondeo» отвлекся от управления. В результате машина наехала на дорожное ограждение, после чего съехала в кювет, пишет портал «Провинция».

В результате аварии пострадали 35-летний мужчина и 29-летняя девушка. Последняя была госпитализирована.

Отметим, что виновник случившегося скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. По данному факту проводится проверка.

Тэги:, , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.9K
22 мая 08:33

Стали известны новые адреса отключения горячей воды в Рязани
2.4K
23 мая 12:17

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
2.0K
21 мая 09:46

В Рязани открылся первый офис финансовых консультаций «Яблоновский групп»
1.7K
21 мая 09:18

Рязанцев приглашают на яркий семейный праздник
1.5K
21 мая 10:51

В Рязани обсудили проект благоустройства территории Рязанского кремля
1.2K
23 мая 13:59

Рязанские выпускники услышали «Последний звонок»
1.2K
23 мая 13:16

Рязанка поблагодарила врачей за экстренную операцию, проведённую её новорождённой дочери
1.1K
23 мая 11:33

В прокуратуре рассказали, как оформить ДТП, если машина попала в яму на дороге и получила повреждения
1.1K
21 мая 13:18

Homo agressius/Человек агрессивный
893
22 мая 16:27

В Касимове установят памятник царице Сююмбике
Вверх