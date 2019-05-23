Под Костромой водитель покалечил пассажиров и сбежал с места ДТП

В среду, 22 мая, на 6-м километре трассы «Кострома-Иваново» в Костромском районе произошла серьезная авария.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Ford Mondeo» отвлекся от управления. В результате машина наехала на дорожное ограждение, после чего съехала в кювет, пишет портал «Провинция».

В результате аварии пострадали 35-летний мужчина и 29-летняя девушка. Последняя была госпитализирована.

Отметим, что виновник случившегося скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. По данному факту проводится проверка.