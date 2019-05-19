По улицам Йошкар-Олы бегали лоси – видео

Ночью в субботу, 18 мая, по улицам Йошкар-Олы бегали два лося. На просторах сети появилось видео незваных гостей города. Об этом пишет «Pro Город».

Животных заметили на границе микрорайонов Сомбатхей и Ремзавод. Одна из местных жительниц поделилась впечатлениями от увиденного:

«Было немного страшно. Раньше я никогда не видела лосей. Они немного побродили, а потом направились в сторону ТЦ на улице Кирова».

Отметим, что очевидцы позвонили в службу спасения для того, чтобы передать сообщение в правоохранительные органы.