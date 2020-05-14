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По Петербургу бегал мужчина в колготках и маске из трусов

7info7
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Петербуржцы заметили странного мужчину на улицах города. Он ходит в очень экстравагантном виде и пугает тем самым прохожих.

Информация о странном горожанине появилась в соцсетях. Пользователи рассказали, что встретить мужчину можно в Купчино. Он ходит в капроновых колготках и маске из трусов.

По словам очевидцев, мужчина следит за девушками, крадётся за ними и прячется в кустах. На вид ему 20-30 лет. Попытки поймать извращенца не увенчались успехов.

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