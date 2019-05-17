Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 17 мая 2019 22:13 | Просмотров:

Пешеход тяжело травмирован в ДТП под Тверью

Вечером 17 мая В Тверской области был сбит пожилой пешеход. Мужчина переходил дорожное полотно по пешеходному переходу на 4-ом километре трассы Глазково – Мухино, когда на него наехал автомобиль.

Сообщается, что потерпевшему примерно 85 лет. Детали случившегося устанавливаются. Известно, что автомобилист наехавшего на пенсионера авто был трезвым в момент ДТП.

В результате происшествия мужчина преклонного возраста получил закрытую ЧМТ, перелом локтя и травмировал правое плечо. Потерпевший был госпитализирован, сообщает ТИА.

Фото: ТИА

Тэги:, , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

3.9K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.5K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.8K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.4K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.0K
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
938
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
846
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
797
18 мая 19:04

Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы
781
18 мая 21:06

В Рыбновском районе прошёл праздник песни имени братьев Пироговых
Вверх