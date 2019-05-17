Пешеход тяжело травмирован в ДТП под Тверью

Вечером 17 мая В Тверской области был сбит пожилой пешеход. Мужчина переходил дорожное полотно по пешеходному переходу на 4-ом километре трассы Глазково – Мухино, когда на него наехал автомобиль.

Сообщается, что потерпевшему примерно 85 лет. Детали случившегося устанавливаются. Известно, что автомобилист наехавшего на пенсионера авто был трезвым в момент ДТП.

В результате происшествия мужчина преклонного возраста получил закрытую ЧМТ, перелом локтя и травмировал правое плечо. Потерпевший был госпитализирован, сообщает ТИА.

Фото: ТИА