Пешеход погиб в Ростовской области

4 июня на территории станицы Заплавской в Ростовском регионе погиб мужчина. Смертельный наезд на водителя Газели был осуществлен примерно в 21:45 на автодороге Новочеркасск – Багаевская.

Согласно имеющимся данным, 41-летний мужчина, проживавший в Красюковской слободе, отправился на автомашине Газель на Дон за двумя пассажирами. Когда водитель забрал попутчиков, он поехал обратно. Приехав в станицу Заплавскую, газелист остановил машину напротив магазина, вышел из авто и стал перебегать дорогу, чтобы попасть в торговую точку. Во время пересечения дорожного полотна мужчина был сбит хэтчбеком ВАЗ-2114. Водитель легковушки перебегавшего дорогу человека увидел очень поздно, а освещение на данном участке трассы отсутствует.

В результате наезда 41-летний ростовчанин получил серьезные травмы, которые привели к смерти. По факту случившегося начата проверка, сообщает ДонДей Новочеркасск .

Фото: ДонДей Новочеркасск