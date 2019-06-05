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Новости мира Происшествия 5 июня 2019 06:34 | Просмотров:

Пешеход погиб в Ростовской области

4 июня на территории станицы Заплавской в Ростовском регионе погиб мужчина. Смертельный наезд на водителя Газели был осуществлен примерно в 21:45 на автодороге Новочеркасск – Багаевская.

Согласно имеющимся данным, 41-летний мужчина, проживавший в Красюковской слободе, отправился на автомашине Газель на Дон за двумя пассажирами. Когда водитель забрал попутчиков, он поехал обратно. Приехав в станицу Заплавскую, газелист остановил машину напротив магазина, вышел из авто и стал перебегать дорогу, чтобы попасть в торговую точку. Во время пересечения дорожного полотна мужчина был сбит хэтчбеком ВАЗ-2114. Водитель легковушки перебегавшего дорогу человека увидел очень поздно, а освещение на данном участке трассы отсутствует.

В результате наезда 41-летний ростовчанин получил серьезные травмы, которые привели к смерти. По факту случившегося начата проверка, сообщает ДонДей Новочеркасск.

Фото: ДонДей Новочеркасск

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