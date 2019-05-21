Пенсионерка погибла при наезде в Нижнем Новгороде

21 мая в Нижнем Новгороде под колесами автомашины погибла пожилая женщина. Смертельный наезд был совершен примерно в 14:50 на проспекте Ленина.

57-летний автомобилист, у которого стаж вождения ТС составляет 24 года, не сумел предотвратить столкновение с женщиной приблизительно 70-ти лет, которая пересекала дорожное полотно в неположенном для этого месте.

После наезда красного Opel Vectra пожилая нижегородка получила тяжелейшие травмы, от которых умерла на месте ДТП. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, а также ведется установление личности погибшей женщины, сообщает NewsRoom24.

Фото: НН.ру.