Откусивший сопернику ухо объяснил, почему устроил разборки в магазине

Газета «Московский Комсомолец» узнала подробности инцидента, который произошел накануне на улице Лихоборские бугры в Москве.
Сообщается, что пьяный 31-летний ранее судимый за грабеж сборщик мебели по имени Ренат пришел в магазин. В какой-то момент он изменил планы и пошел на выход. Этим мужчина привлек внимание сотрудников магазина.
Эту картину наблюдал 26-летний посетитель и решил остановить Рената. Тот заявил, что является «бойцом-рукопашником». Мужчины вышли на улицу и начали драться. В схватке Ренат откусил своему противник часть ушной раковины и скрылся.
Злоумышленник после задержания пояснил, что очень оскорбился из-за того, что его заподозрили в воровстве.
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