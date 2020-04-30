Откусивший сопернику ухо объяснил, почему устроил разборки в магазине

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Газета «Московский Комсомолец» узнала подробности инцидента, который произошел накануне на улице Лихоборские бугры в Москве.

Сообщается, что пьяный 31-летний ранее судимый за грабеж сборщик мебели по имени Ренат пришел в магазин. В какой-то момент он изменил планы и пошел на выход. Этим мужчина привлек внимание сотрудников магазина.

Эту картину наблюдал 26-летний посетитель и решил остановить Рената. Тот заявил, что является «бойцом-рукопашником». Мужчины вышли на улицу и начали драться. В схватке Ренат откусил своему противник часть ушной раковины и скрылся.

Злоумышленник после задержания пояснил, что очень оскорбился из-за того, что его заподозрили в воровстве.

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