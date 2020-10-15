Отец с особой жестокостью убил малолетнюю дочь в Югре

Суд вынес приговор 36-летнму жителю Нефтеюганска, который убил малолетнюю дочь с особой жестокостью. Об этом пишет портал «NV86.ru».

Инцидент произошел 21 декабря 2019 года. Сообщается, что отец пришел в ярость из-за того, что ребенок не слушался. Ей было всего три года. Родственник избил девочку до смерти.

Выяснилось, что и до этого горе-отец систематически избивал как младшую, так и старшую – четырехлетнюю дочь.

Отметим, что злоумышленника приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.