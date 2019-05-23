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Новости мира Происшествия 23 мая 2019 22:28 | Просмотров:

Осужден белгородский чиновник, прослушивающий телефоны коллег

Свердловский районный суд вынес приговор в отношении экс-начальник регионального административно-хозяйственного подразделения управления Росреестра.

Сообщается, что в течение полугода мужчина прослушивал телефонные переговоры коллег. Он использовал полученную информацию с целью лишить их занимаемых должностей. Как пишет портал «Комсомольская правда», он делился ей с руководством организации.

Отметим, что злоумышленника признали виновным и обязали выплатить штраф в размере 100 000 рублей и компенсировать вред пострадавшей стороне.

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