Осужден белгородский чиновник, прослушивающий телефоны коллег

Свердловский районный суд вынес приговор в отношении экс-начальник регионального административно-хозяйственного подразделения управления Росреестра.

Сообщается, что в течение полугода мужчина прослушивал телефонные переговоры коллег. Он использовал полученную информацию с целью лишить их занимаемых должностей. Как пишет портал «Комсомольская правда», он делился ей с руководством организации.

Отметим, что злоумышленника признали виновным и обязали выплатить штраф в размере 100 000 рублей и компенсировать вред пострадавшей стороне.