Омичка убила дочь хлебными крошками

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В Омске суд отправил в колонию женщину, которая убила своего малолетнего ребёнка. Для убийства дочери она выбрала особенно изощрённый способ.

В роковой день омичка была пьяна. В рот своей маленькой дочери она помести куски хлеба и протолкнула их пальцем в горло девочке. Дыхательные пути ребёнка были перекрыты, из-за чего она скончалась на месте.

Особенностью расследования этого уголовного дела стало то, что тело погибшей не было найдено. Это позволило горе-матери запутать следствие. Она не признавала вину, скидывая ответственность то на сожителя, то на несчастный случай. Однако собранные доказательства убедили суд в том, что женщина всё-таки виновна в совершеннии преступления.

Омичке назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Но этот приговор суда сторона защиты решила оспорить. Вышестоящая судебная инстанция оставила приговор без изменения. Судебное решение вступило в силу.