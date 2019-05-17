Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП в Приамурье

16 мая 2019 года в Амурской области с дороги в кювет вылетел микроавтобус марки Toyota. ДТП случилось примерно в 16:15 в Сковородинском районе региона и стало смертельным.

Известно, что Toyota Town Ace вылетела за пределы дорожного полотна и оказалась в кювете. В результате происшествия смертельные травмы получил водитель иномарки. Он умер на месте аварии. Повреждения различной степени тяжести получил также пассажир минивэна.

По факту случившегося начата проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали ДТП, сообщает Амур.Инфо.

Фото – скриншот из видео от instagram.com/dpskontrol_28rus