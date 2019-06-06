Очевидец: рядом с Черняховском расстреляны фоторадары

В Калининградской области местный житель заметил, что на одной из трасс кто-то расстрелял камеры фиксации превышения скоростного режима. Информация об этом была размещена в соцсети.

Отметим, что факт был замечен на автодороге Черняховск — Гусев. Очевидец сфотографировал поврежденные радары. Пост о ЧП был выложен на странице паблика «Сообщество автомобилистов Калининградской области».

Автор сообщения сообщил, что неизвестныеы повредили своими действиями 3 камеры под названием «Скат». Один комплекс фиксации нарушений ПДД остался нетронутым, сообщает Новый Калининград .

Фото: Сообщество автомобилистов Калининградской области