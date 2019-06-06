Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 6 июня 2019 23:07 | Просмотров:

Очевидец: рядом с Черняховском расстреляны фоторадары

В Калининградской области местный житель заметил, что на одной из трасс кто-то расстрелял камеры фиксации превышения скоростного режима. Информация об этом была размещена в соцсети.

Отметим, что факт был замечен на автодороге Черняховск — Гусев. Очевидец сфотографировал поврежденные радары. Пост о ЧП был выложен на странице паблика «Сообщество автомобилистов Калининградской области».

Автор сообщения сообщил, что неизвестныеы повредили своими действиями 3 камеры под названием «Скат». Один комплекс фиксации нарушений ПДД остался нетронутым, сообщает Новый Калининград.

Фото: Сообщество автомобилистов Калининградской области

Тэги:, , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

5.8K
5 июня 08:49

Рязанцам предлагают придумать название для нового спорткомплекса
5.1K
4 июня 10:24

Может ли работодатель оштрафовать работника?
4.1K
5 июня 15:26

В минздраве прокомментировали видео, снятое в одной из больниц Рязани
2.3K
5 июня 13:28

Как обезопасить свой смартфон от вирусов и мошенников?
1.8K
6 июня 09:37

В Рязани состоится праздник в честь открытия туристического сезона
1.5K
4 июня 08:32

В Рязани перестала ходить одна из маршруток
1.2K
3 июня 23:44

В Рязани прошёл первый театральный чемпионат по мини-футболу
1.0K
5 июня 17:01

Пушкин и Рязанский край-1
1.0K
5 июня 12:35

В Рязани разработали мобильное приложение «Большой выпускной»
1.0K
5 июня 15:48

После обращения активистов ОНФ в Михайловском районе убрали свалку возле дороги
Вверх