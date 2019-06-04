Ночью в Мурманске взорвался автомобиль

Накануне ночью на улице Карла Маркса в Мурманске взорвался автомобиль марки «Infinity». Об этом пишет портал «Новости Мурманской области ».

По словам очевидцев, сначала они услышали сильный взрыв, после чего сразу же транспортное средство воспламенилось. Сообщается, что пожарные прибыли на место происшествия буквально через несколько минут.

Им удалось быстро ликвидировать очаги возгорания. Известно, что иномарка получала серьезные повреждения. По предварительной версии, причиной инцидента стал поджог.