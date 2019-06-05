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Новости мира Происшествия 5 июня 2019 23:31 | Просмотров:

Неизвестный напал на журналистку в Калуге

Телеведущая «ГТРК Калуга» пострадала от нападения неизвестного мужчины. Злоумышленник набросился на девушку на «зебре коло Дома Правительства, на пересечении улиц Московской и Баррикад.

Нападение было осуществлено во время обеденного перерыва. Согласно имеющимся данным, преступник некоторое время шел по пятам журналистки, после чего напал на нее, стал бить по лицу и оскорблять. Кроме того, незнакомец нанес несколько ударов по телу потерпевшей. После нападения пострадавшая калужанка рассказала об инциденте правоохранителям.

Отметим, что прохожие не помогли потерпевшей. Однако теперь полицейские проводят расследование, они ищут свидетелей и очевидцев нападения, а также стараются установить личность напавшего мужчины, сообщает Калуга Поиск.

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