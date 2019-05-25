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Новости мира Происшествия 25 мая 2019 07:45 | Просмотров:

Неизвестные угрожают автовладельцам в Приморье




В одном из районов Владивостока начали свою «работу» неизвестные пока рэкетиры. Вымогатели угрожают автовладельцам с целью получения денежных средств.

В соцсети Инстаграм появилась фотография, на которой изображена записка от вымогателей. В ней неизвестные указали номер банковской карты и призывают перечислить на него 500 рублей, чтобы машина избранного ими приморца не оказалась разбитой. Такие записки нашли люди, живущие неподалеку от улицы Нейбута. Отметим, что записки написаны в относительно вежливой форме.

В Сети люди отреагировали на появление вымогателей однозначно: люди уверены, что вестись на угрозы не стоит, ведь это просто «развод». Вместо этого жители Приморья советуют землякам обратиться в правоохранительные органы, сообщают Вести:Приморье.

Фото: Вести:Приморье

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