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Новости мира Происшествия 17 мая 2019 08:09 | Просмотров:

Неадекватный автомобилист сбил 16-летнюю девушку в Туле

В Туле произошло ДТП с участием российской автомашины и 16-летней девушки. Наезд на несовершеннолетнюю был осуществлен на улице Токарева.

Сообщается, что водитель, управляя хэтчбеком Лада Приора, влетел в припаркованную Ладу Гранту, а затем заехал на тротуар и сбил молодую жительницу Тулы. Известно, что на месте происшествия автомобилист вел себя неадекватно: он кидался на прохожих и очевидцев, а также старался покинуть место ЧП.

Однако жители Тулы сумели вовремя поймать автолюбителя, отобрав при этом ключи от машины. Согласно предварительной информации, девушка-пешеход получила различные травмы и была доставлены в медучреждение. По факту произошедшего будет проведена проверка, сообщает MySlo.

Фото Юлии Александровой

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