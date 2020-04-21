Назван вероятный организатор убийства криминального авторитета Япончика

В Следственном комитете сообщили о заочном аресте предполагаемого организатора убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). Им называют Илью Симонию, пишет РИА Новости.
Сообщается, что ранее ему предъявили обвинение по двум статьям, Симония был объявлен в международный розыск.
Преступление произошло 28 июля 2009 года. Иванькова ранил снайпер на выходе из ресторана «Тайский слон» в Москве. Он скончался спустя несколько месяцев.
Также следователям стали известны соучастники убийства. Каха Газзаев нашел винтовку и следил за территорией в момент покушения. Муртаз Шадания привез оружие и следил за Иваньковым.
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