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Назван вероятный организатор убийства криминального авторитета Япончика

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В Следственном комитете сообщили о заочном аресте предполагаемого организатора убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). Им называют Илью Симонию, пишет РИА Новости.

Сообщается, что ранее ему предъявили обвинение по двум статьям, Симония был объявлен в международный розыск.

Преступление произошло 28 июля 2009 года. Иванькова ранил снайпер на выходе из ресторана «Тайский слон» в Москве. Он скончался спустя несколько месяцев.

Также следователям стали известны соучастники убийства. Каха Газзаев нашел винтовку и следил за территорией в момент покушения. Муртаз Шадания привез оружие и следил за Иваньковым.

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