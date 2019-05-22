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Новости мира Происшествия 22 мая 2019 22:20 | Просмотров:

На Урале пятеро детей пострадали при взрыве газового баллона

В поселке Малышева Свердловской области при взрыве газового баллона пострадали пятеро детей. Об этом пишет «ТАСС».

Речь идет о четырех девятиклассников и одном восьмикласснике. Они получили сильные ожоги и были госпитализированы в больницу Асбеста. По данным областной прокуратуры, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По предварительной версии, воспламенение произошло из-за того, что подростки решили подсветить себе в темном помещении спичками. По факту происшествия проводятся проверки.

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