На Урале пятеро детей пострадали при взрыве газового баллона

В поселке Малышева Свердловской области при взрыве газового баллона пострадали пятеро детей. Об этом пишет «ТАСС».

Речь идет о четырех девятиклассников и одном восьмикласснике. Они получили сильные ожоги и были госпитализированы в больницу Асбеста. По данным областной прокуратуры, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По предварительной версии, воспламенение произошло из-за того, что подростки решили подсветить себе в темном помещении спичками. По факту происшествия проводятся проверки.