Суббота, 9 мая, 2020
11.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

На Кузбассе главврач больницы запретил подчинённым болеть COVID-19 под страхом наказания

7info7
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

Эксперт объяснил, как можно заразиться коронавирусом сидя дома

Коронавирус мир
Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал, как можно "подхватить" коронавирус на самоизоляции. Сидя дома заразиться коронавирусом можно через тару,...
Узнать больше

В Туле определились с днём окончания отопительного сезона

Новости мира
Отопительный сезон в Туле завершится с 7 мая. Постановление об этом подписал  глава администрации города  Дмитрий Миляев. Об этом...
Узнать больше

Житель Чувашии убил брата ударом в пах

Новости мира
Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя деревне Кугеево в Чувашии, который расправился с родным братом. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».
Узнать больше
-

Главврач Кемеровской ОКБ подписал приказ о том, что его подчинённых, которые заразятся COVID-19, ждёт наказание. Однако Минздрав Кузбасса негативно отреагировал на такое решение руководителя медицинского учреждения.

Как пишет Коммерсант, в министерстве здравоохранения отменили приказ и назначили главному врачу больницы дисциплинарное взыскание. При этом там отметили, что ни один работодатель не имеет права объявлять сотруднику выговор или штрафовать работника за то, что тот заболел коронавирусом.

Также в региональном Минздраве напомнили: даже если человек легкомысленно относился к ограничительным мерам и нарушал самоизоляцию, наказать его могут только правоохранительные органы или Роспотребнадзор.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

О самом главном. Обзор новостей за 8 мая

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей Рязани и Рязанской области за 8 мая. В Рязани COVID-19 выявлен у 850 человек. По...
Узнать больше

Стало известно, когда в Рязани откроется роддом №2

Коронавирус
Роддом №2 в Рязани откроется 12 мая. Об этом в эфире телеканала ТКР сообщил глава Минздрава Рязанской области Андрей Прилуцкий. 
Узнать больше

Министр рассказал, почему не вводят повсеместную проверку на коронавирус

Видео
Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий рассказал, почему не стоит вводить повсеместную проверку на коронавирус. По его словам, нагрузка на лаборатории и...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Экономика войны: какой ценой далась победа?

Новости Рязани
Цена есть у каждой победы. Самая страшная цена – человеческие жизни, разрушенные судьбы, украденное детство. Но есть и другая сторона, о которой тоже нельзя забывать.
Узнать больше

Губернатор Рязанской области оценил, как скажется коронавирус на бюджете региона

Новости Рязани
По его словам, весь удар по экономике ещё впереди. Глава региона отметил, что из-за режима самоизоляции многие предприятия были закрыты.
Узнать больше

День Победы в режиме онлайн. Расписание трансляций

Акценты
Из-за введенных ограничений на массовые мероприятия празднование 75-летия Великой Победы переместилось с городских улиц и площадей на просторы интернета. Благодаря онлайн-трансляциям, миллионы...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

День Победы в режиме онлайн. Расписание трансляций

Акценты
Из-за введенных ограничений на массовые мероприятия празднование 75-летия Великой Победы переместилось с городских улиц и площадей на просторы интернета. Благодаря онлайн-трансляциям, миллионы...
Узнать больше

Управляющий Рязанским отделением «Сбербанка» Иван Семёнов дал большое интервью РИА «7 новостей»

Акценты
Управляющий Рязанским отделением ПАО "Сбербанк" Иван Семёнов дал большое интервью РИА "7 новостей". Он рассказал об экономической ситуации, о том, как в...
Узнать больше

5 жизнеутверждающих фильмов для поднятия духа

Акценты
В повседневной рутине мы порой устаём и вместе с этим перестаём радоваться жизни. Чтобы снова почувствовать всю гамму позитивных эмоций, нужна порция...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+