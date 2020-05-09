На Кузбассе главврач больницы запретил подчинённым болеть COVID-19 под страхом наказания

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Главврач Кемеровской ОКБ подписал приказ о том, что его подчинённых, которые заразятся COVID-19, ждёт наказание. Однако Минздрав Кузбасса негативно отреагировал на такое решение руководителя медицинского учреждения.

Как пишет Коммерсант, в министерстве здравоохранения отменили приказ и назначили главному врачу больницы дисциплинарное взыскание. При этом там отметили, что ни один работодатель не имеет права объявлять сотруднику выговор или штрафовать работника за то, что тот заболел коронавирусом.

Также в региональном Минздраве напомнили: даже если человек легкомысленно относился к ограничительным мерам и нарушал самоизоляцию, наказать его могут только правоохранительные органы или Роспотребнадзор.