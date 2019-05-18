На Кубани под колесами поезда погиб мотоциклист

В пятницу, 17 мая, на 771-м километре на станции Баканская в Краснодарском крае произошла трагедия. Об этом пишет «ТАСС».

Сообщается, что при проезде пассажирского поезда Новороссийск – Ростов без остановки в первый вагон слева по ходу движения врезался кроссовый мотоцикл. Байкер пытался проехать по оборудованному пешеходному переходу. От полученных травм на месте скончался его пассажир.

Отметим, что водитель мотоцикла госпитализирован в Крымскую центральную городскую больницу. В настоящее время находится в реанимации.