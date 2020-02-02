«На головы рухнула трухлявая крыша»: в Новосибирске в кафе погибла девушка

Накануне ночью на бульваре Молодежи в Новосибирске произошло обрушение крыши в кафе, где проходила гаражная вечеринка. Об этом пишет РЕН ТВ.
В результате погиб один человек. Спасатели извлекли из-под завалов четверых пострадавших, двое с переломами остаются в больнице. По словам одного из очевидцев, «трухлявая крыша» упала прямо на головы гостей. У него за спиной находились девушки, которые не успели выбежать.
Сообщается, что причиной обрушение стал скопившийся на крыше снег. Возбуждено уголовное дело.
Фото – РЕН ТВ