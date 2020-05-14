Мужчину намотало на бур в Архангельской области

Мужчину намотало на бур во время проведения работ. Рабочий получил тяжелейшие травмы.
Инцидент произошёл в посёлке Плесецк. Мужчина проводил бурительные работы во дворе одного из частных домов. В какой-то момент его намотало на бур. Он получил страшные травмы. К сожалению, увечья оказались не совместимы с жизнью.
По факту гибели мужчины проводится проверка. Следователям предстоит выяснить, соблюдались ли во время назначения и проведения бурительных работ техника безопасности и принципы охраны труда.
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