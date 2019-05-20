Мужчина выкинул женщину-кондуктора из автобуса







В Череповце агрессивный пассажир выкинул женщину-кондуктора из автобуса. Видео с моментом инцидента появилось в интернете.

По данным местных СМИ, ЧП произошло около 10 часов вечера в автобусе 13. 37-летний мужчина заплатил за свой проезд, но за ребёнка платить отказался. На просьбу женщины заплатить или предъявить документы, доказывающие, что его сыну меньше семи лет, он применил к ней силу.

При падении кондуктор получила травму головы. На пассажира автобуса завели уголовное дело по статье «Побои».