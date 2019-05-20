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Видео Новости мира Происшествия 20 мая 2019 08:29 | Просмотров:

Мужчина выкинул женщину-кондуктора из автобуса




В Череповце агрессивный пассажир выкинул женщину-кондуктора из автобуса. Видео с моментом инцидента появилось в интернете.

По данным местных СМИ, ЧП произошло около 10 часов вечера в автобусе 13. 37-летний мужчина заплатил за свой проезд, но за ребёнка платить отказался. На просьбу женщины заплатить или предъявить документы, доказывающие, что его сыну меньше семи лет, он применил к ней силу.

При падении кондуктор получила травму головы. На пассажира автобуса завели уголовное дело по статье «Побои».

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