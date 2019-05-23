Мужчина убил председателя СПК, чтобы «уехать в город и начать новую жизнь»







В Ставропольском крае задержан подозреваемый в убийстве председателя СПК племзавод «Восток». Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Труп мужчины был найден утром 18 мая во дворе его дома в посёлке Верхнестепном. Председатель СПК скончался от ранения головы. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

По подозрению в совершении преступления была задержан 26-летний нигде не работающий местный житель. Мужчина сначала отрицал свою причастность к убийству, но затем, после того, как ему показали записи с камер видеонаблюдения, на которых он шёл к дому председателя, сознался в содеянном.

Подозреваемый рассказал, что пришёл к пострадавшему, чтобы попросить денег. Он собирался «уехать в город и начать новую жизнь». Получив отказ, молодой человек ударил председателя СПК ножом в висок и сбежал.

Задержанный показал, как убивал человека, а также рассказал, куда спрятал нож и маску с прорезями для глаз. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.