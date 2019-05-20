Мужчина пытался сжечь сожительницу вместе с детьми







Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Сивинского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, в ночь на 13 декабря 2018 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений решил убить свою сожительницу и двоих её детей в возрасте 5 месяцев и 12 лет, а также сжечь их дом с находящимся в нем имуществом. С этой целью он отсоединил редуктор газового бытового баллона и поджег его, направив пламя на деревянную стену жилого дома, в котором в это время спали сожительница и ее дети. После возгорания дома обвиняемый скрылся. Довести свой умысел на убийство до конца он сумел, поскольку женщине и её детям из горящего дома удалось спастись. Дом и находившееся в нем имущество были полностью уничтожены огнем.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.