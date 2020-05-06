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Мужчина на инвалидном кресле вспорол живот собутыльнику

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Застолье двух товарищей обернулось поножовщиной в Санкт-Петербурге. О страшном инциденте рассказали в городском ГУ МВД России.

Мужчина на инвалидном кресле выпивал со своим знакомым. В какой-то момент инвалид ударил своего собутыльника ножом живот и скрылся. Причина ссоры неизвестна.

Раненый был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое. Полицейским удалось отыскать подозреваемого в совершении преступления. Свою причастность к инциденту мужчина отрицает.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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