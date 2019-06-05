Мотоциклист погиб после столкновения с кабаном в Тверском регионе

Ночью с 3 на 4 июня в Тверской области погиб 58-летний байкер. Мужчина врезался в кабана в Краснохолмском районе региона.

Происшествие с летальным исходом случилось на трассе Красный Холм – Рачево. Согласно имеющейся информации, немолодой мотоциклист на байке Irbis Virago наехал на дикого кабана, который примерно в три часа утра выбежал на дорожное полотно. После столкновения с животным байкер оказался на земле. Во время падения мужчина получил серьезнейшие травмы, которые привели к смерти.

По факту случившегося начата проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают детали ЧП, сообщает Твериград .

Фото: Твериград