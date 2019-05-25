Мотоциклист погиб под Тверью, врезавшись в дерево

25 мая в Тверском регионе произошла трагическая ситуация. В Калязинском районе региона погиб молодой мотоциклист.

Согласно первоначальным данным, байкер ехал по проселочной дороге, направляясь к деревне Барское. Мотоциклист потерял контроль над своим транспортным средством. Двухколесный железный конь скатился в кювет и влетел в дерево.

В результате происшествия байкер получил смертельные травмы и умер на месте ЧП. По факту случившегося проводится проверка, сообщает Афанасий Бизнес.

Фото: Афанасий Бизнес