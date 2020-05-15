Москвичи избили и ограбили парня из-за неправильной прически

Сотрудники полиции задержали двух жителей Москвы, которые подозреваются в нападении на 30-летнего мужчину. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ, публикую кадры с места событий.
Инцидент произошел вечером 6 мая на улице 1-ая Тверская-Ямская. Сообщается, что в магазине к потерпевшему подошли неизвестные. Они или, почему у мужчины такие длинные волосы и потребовали денег на спиртное.
Отмечается, что молодой человек испугался их напора и отдал 900 рублей. Злоумышленникам оказалось этого недостаточно. Они догнали его на улице, избили и украли мобильный телефон.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, они находятся под стражей.
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