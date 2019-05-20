Молодая автоледи погибла в ДТП под Костромой

19 мая В Костромском регионе произошла трагическая авария. ДТП, в котором погибла молодая девушка-водитель, а также пострадали ребенок и женщина, случилось в Красносельском районе региона примерно в 14:35.

На восьмом километре автодороги между Костромой и Заволжском седан ВАЗ-2115 слетел с дорожного полотна в кювет, где машина перевернулась. В ходе происшествия 24-летняя автоледи, управлявшая отечественным авто, получила несовместимые с жизнью повреждения и умерла. Также в момент ДТП в салоне «пятнашки» были 26-летняя девушка и 3-летний ребенок. Оба пассажира оказались травмированными, но смогли остаться в живых. После ЧП женщина была доставлена в медучреждение, а ребенку назначили амбулаторное лечение.

По некоторым данным, погибшая автоледи потеряла контроль над своим седаном перед аварией. Информация проверяется, сообщает КП Ярославль.

Фото: УГИБДД по Костромской области