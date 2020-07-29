Михаила Ефремова доставили в суд

Артиста Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы. 29 июля там запланировано предварительное слушание по делу о ДТП со смертельным исходом, сообщает РИА Новости.

Ефремов вышел из квартиры, где сидел под домашним арестом, в маске, очках и кепке. Его сопровождал судебный пристав. На вопросы журналистов актёр не ответил.

Заседание назначено на 11:00. Оно, согласно уголовному кодексу, пройдёт в закрытом режиме. На заседании будет решаться вопрос о переносе слушаний, потому что адвокаты Ефремова не могут присутствовать.

Напомним, Михаил Ефремов обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом. В аварии погиб рязанец Сергей Захаров.