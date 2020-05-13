Медведь разрыл свежую могилу в Приамурье

Медведь добрался до могилы на кладбище в Приамурье. Зверь выкопал захоронение, добрался до гроба.
Очевидцы сообщают, что животное успело съесть часть трупа. Недалеко от места, где произошёл этот инцидент, находился специалист по охоте. Он заснял последствия набега животного на видео. Ролик мужчина выложил в сеть Интернет.
По всей видимости, могила была неглубокой. Городские власти планируют обратиться в прокуратуру, чтобы надзорный орган провёл проверку. Есть вероятность, что были нарушены правила захоронения, пишет РЕН ТВ.
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