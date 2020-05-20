Медсестер из обсерватора в Бурятии закидали камнями

В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ. Потерпевшие записали видеообращение.
По предварительной информации, 16 мая в обсерватор Сотниково поступили граждане, прибывшие из Китая. Им не нравились условия пребывания, а также сам факт, что их отправили на обсервацию. Пациенты угрожали медперсоналу и вели себя неадекватно.
Известно, что медики обратились в правоохранительные органы, после чего были составлены административные протоколы.
Отмечается, что во время одной из смен злоумышленники стали швырять в медсестер камнями. Им пришлось убегать от одного из пациентов по лесу прямо в защитных костюмах. Недовольных людей перевели в другой обсерватор.
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