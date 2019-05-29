Матери вернули ребёнка, похищенного в 2015 году

В производстве первого управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.







Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение женщины о том, что ее малолетний сын 2013 года рождения в ноябре 2015 года безвестно исчез с места проживания и последний раз его видели в медицинском учреждении в сопровождении отца.

Расследованием установлено, что после бракоразводного процесса суд определил место проживания ребёнка с матерью. Однако отец не согласился с данным решением и похитил ребёнка.

С момента возбуждения уголовного дела следователем проведена масштабная работа, направленная на установление местонахождения мальчика. В ходе следствия были установлены и допрошены друзья и родственники матери и биологического отца ребёнка. Также следствием были установлены автомобили, находящиеся в собственности мужчины, проанализированы их маршруты передвижения и поставлены на контроль посредством компьютеризованной программы «Поток». Мальчик незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела был объявлен в федеральный розыск и выставлен на сторожевой контроль с целью не допущения пересечения границы РФ.

Кроме того, для установления местонахождения похищенного ребёнка были истребованы исчерпывающие сведения об обращениях последнего в медицинские учреждения на территории города Москвы и Московской области. Проведены необходимые следственные действия со следователями субъектов Следственного комитета РФ, направленные на отыскание ребенка.

По адресам, где фактически мог находиться мальчик, проведены неотложные обыски. Получены и проанализированы сведения о передвижениях отца, родственников и ближнего окружения семьи, как наземным так и воздушным транспортом. Кроме того, были получены исчерпывающие данные из банковских учреждений, по результатам изучения которых установлено, что отец находится на территории столицы.

Благодаря кропотливой работе следователей, отзывчивости граждан, оставшихся небезразличными к судьбе малолетнего и помогавших следствию, было установлено местонахождение отца.

15 апреля 2019 года мужчина был доставлен в следственное подразделение. В ходе допроса он сообщил о местонахождении ребёнка. В тот же день мальчик был доставлен в ГСУ СК России по городу Москве и после проведения необходимых процессуальных действий передан матери.

В соответствии с законодательством РФ органам опеки следствием было указано на необходимость рассмотрения вопроса о лишении либо ограничении родительских прав мужчины в связи с злоупотреблением ими последним. В результате по решению суда отец ограничен в родительских правах.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следствию необходимо получить заключения молекулярно-генетических судебных экспертиз, после чего будет принято окончательное процессуальное решение.