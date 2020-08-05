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Любовница погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца требует признать её пострадавшей

7info7

Сожительница Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием артиста Михаила Ефремова, на судебном заседании потребовала признать её пострадавшей. Об этом сообщает Комсомольская Правда.

На заседании любовница Захарова Ирина Стерхова подала ходатайство о признании её потерпевший. Женщина заявила, что прожила с ним много лет. Её адвокат представил чеки на оплату ритуальных услуг и даже характеристику с места жительства Стерховой и Захарова. Их считали примерной семьёй несмотря на то, что у них не было штампа в паспорте. При этом, согласно уголовному кодексу, женщину могут признать потерпевшей, несмотря на отсутствие официального статуса.

Против этого выступил адвокат Ефремова Эльман Пашаев и сторона защиты официальной жены Захарова.

— У нас в стране запрещено двоеженство, и потерпевшей стороной признана официальная супруга Маргарита, — сказал Пашаев. — Я понимаю, что Ирина в этой ситуации единственная реально пострадала, но есть штамп в паспорте и свидетельства жены, что Захаров приезжал к ней в Рязанскую область 3-5 раз в неделю, о любовнице она не знала.

Адвокат Стерховой заявил, что показания стороны официальной жены – ложные. Сама любовница Захарова отметила, что он не мог навещать супругу так часто, потому что работал по графику 5/2. Кроме того, мужчина хранил все свои документы в квартире любовницы, и единственное, что связывало погибшего и его супругу – нерасторгнутое свидетельство о браке.

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