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Новости мира Происшествия 5 июня 2019 08:20 | Просмотров:

Лобовое столкновение грузовика и фургона случилось в Кемеровской области

4 июня в Кемеровском регионе столкнулись грузовой автомобиль марки МАЗ и цельнометаллический фургон Peugeot. Авария случилась на выезде из Кемерова по направлению к санаторию Танай.

О ДТП стало известно благодаря очевидцам, которые сообщили о ЧП в соцсетях. Люди предоставили также и фото с места аварии. На кадрах видно, что оба автомобиля получили серьезные механические повреждения после столкновения.

О травмах людей в ходе происшествия не говорится. По факту случившегося будет проведена проверка, сообщает Всё42.

Фото: instagram / dtp_kuzbass

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