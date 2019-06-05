Лобовое столкновение грузовика и фургона случилось в Кемеровской области

4 июня в Кемеровском регионе столкнулись грузовой автомобиль марки МАЗ и цельнометаллический фургон Peugeot. Авария случилась на выезде из Кемерова по направлению к санаторию Танай.

О ДТП стало известно благодаря очевидцам, которые сообщили о ЧП в соцсетях. Люди предоставили также и фото с места аварии. На кадрах видно, что оба автомобиля получили серьезные механические повреждения после столкновения.

О травмах людей в ходе происшествия не говорится. По факту случившегося будет проведена проверка, сообщает Всё42 .

Фото: instagram / dtp_kuzbass