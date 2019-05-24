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Новости мира Происшествия 24 мая 2019 13:51 | Просмотров:

Лада протаранила автоцистерну в Новомосковске: есть пострадавшие

Утром 24 мая в Новомосковске случилось серьезное ДТП с участием легковушки и грузовика. Авария произошла на Первой Транспортной улице около 07:45.

По предварительной информации, шофер, управлявший автоцистерной, не пропустил встречный универсал ВАЗ-2111, выполняя левый поворот. В итоге Лада протаранила грузовик.

В результате происшествия серьезно пострадал пассажир ВАЗа. Мужчина находился в сознании, однако покинуть салон универсала сам не смог. Водителю повезло больше: он не получил серьезных повреждений, сообщает MySlo.

Фото очевидцев

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